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Exxpress: британский наёмник заявил о нежелании больше воевать на Украине после артобстрела

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Британский наёмник Шариф Амин, который воевал на стороне Киева и попал под артиллерийский обстрел, заявил, что больше не желает участвовать в боевых действиях. Об этом пишет газета Exxpress.
Exxpress: британский наёмник заявил о нежелании больше воевать на Украине после артобстрела
  • AP
  • © Francisco Seco

По данным издания, Амин, которого товарищи называли Рэмбо, устал от участия в боевых действиях на Украине. 

В статье говорится, что Амин при артобстреле получил серьёзные ранения. Врачи в госпитале считали, что он не выживет.

«Шариф Амин теперь хочет поехать в Великобританию со своей украинской девушкой Еленой», — говорится в материале.

Также сообщается, что для участия в конфликте на стороне Киева на Украину отправились более 7,3 тыс. наёмников из десятков стран мира, из которых 2,7 тыс., возможно, уже погибли. Автор уточняет, что многие из оставшихся в живых боевиков хотят вернуться на родину.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ потеряли 150 военных и наёмников при попытках атаковать на Купянском направлении.

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