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Минобороны: ВС России отразили пять атак украинской мотопехоты в Херсонской области

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Российские военные отразили пять атак мотопехотных рот ВСУ на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, заявили в Минобороны России.
Минобороны: ВС России отразили пять атак украинской мотопехоты в Херсонской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населённых пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области», — сказано в сводке министерства.

В ведомстве отметили, что в результате огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции.

В результате общие потери ВСУ составили более 80 украинских военных убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения.

2 ноября ВС России уничтожили 105 украинских военных и два танка в Херсонской области. Были предотвращены попытки прорыва украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.

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