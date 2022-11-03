Минобороны: ВС России отразили пять атак украинской мотопехоты в Херсонской области

Российские военные отразили пять атак мотопехотных рот ВСУ на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, заявили в Минобороны России.

«На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населённых пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области», — сказано в сводке министерства.

В ведомстве отметили, что в результате огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции.

В результате общие потери ВСУ составили более 80 украинских военных убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения.

2 ноября ВС России уничтожили 105 украинских военных и два танка в Херсонской области. Были предотвращены попытки прорыва украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.