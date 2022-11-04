«У нас скрывают»: украинский военнопленный заявил о больших потерях ВСУ на Харьковском направлении

Вооружённые силы Украины понесли очень большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, сообщил военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян, который находится в плену в ЛНР. Он также отметил, что иностранные наёмники зачастую используют украинских солдат в качестве живого щита. Накануне ВСУ потеряли до 120 человек и несколько десятков единиц боевой техники.

В ходе боевых действий на Харьковском направлении украинские войска несут большие потери. Об этом заявил находящийся в плену в Луганской Народной Республике военнослужащий 25-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян. По его словам, когда выдаётся «боевое распоряжение» захватить позицию, количество попыток для киевского режима не имеет значения.

«Можно в ноль выйти, роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, количество потерь скрывается, оно просто не интересует украинское командование.

«Когда пошёл прорыв на Харьковском направлении, все воодушевились, как мы думали, нам надавали оружия, только у нас скрывают, какой ценой был взят этот прорыв, сколько в нём погибло. Даже несмотря на то, что ваши там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое «харьковское наступление двигалось», — добавил украинский военный.

Он также отметил, что иностранные наёмники всегда располагаются позади украинских подразделений: «В случае какого-то прорыва наше отделение «получает», а мы для них как щит, пока они отходят».

В Луганской Народной Республике находятся более тысячи украинских военнопленных, указывала ранее уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова в разговоре с ТАСС.

Сводка ДНР и ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, самоходную артиллерийскую установку (2С1 «Гвоздика»), четыре гаубицы (по две — АХС «Краб», М777), РСЗО «Град», три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре беспилотника, сообщила Народная милиция ДНР.

При этом ещё до 70 военнослужащих, три танка, пять бронетранспортёров, три артиллерийские установки, один беспилотник и 19 единиц специальной автомобильной техники было уничтожено в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР.

В ночь на 4 ноября вооружённые формирований Украины обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибром 155 мм, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Минувшей ночью украинские боевики нанесли удар по многоквартирному дому в Центрально-Городском районе Макеевки. В результате обстрела погибла женщина и ранен мужчина», — говорится в сообщении.

В общей сложности территория ДНР за прошедшие сутки подверглась 78 обстрелам, в рамках которых ВСУ применили 298 снарядов. Помимо жертв обстрела в Макеевке, ранения различной степени тяжести получили ещё девять человек.

Указ о выплатах мобилизованным

3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России. Как говорится в документе, это сделано в целях предоставления дополнительных мер соцподдержки военнослужащим.

«Установить гражданам Российской Федерации <...>, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации сроком на один год и более единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей», — говорится в указе.

Средства положены мобилизованным россиянам, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и другим гражданам, в том числе иностранцам, заключившим контракт, за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову лично проследить за организацией выплат мобилизованным.

21 сентября Владимир Путин объявил о введении в стране частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту об окончании мероприятий по частичной мобилизации в стране. По его словам, задание призвать 300 тыс. человек выполнено, дополнительных заданий на этот счёт не планируется.