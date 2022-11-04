В ДНР сообщили об обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Центрально-городской район) — выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские военные обстреляли территорию химического завода «Стирол», ранение получил один человек.