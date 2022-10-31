«Цели достигнуты»: в Минобороны РФ заявили об ударе по объектам энергетики и системам военного управления Украины

Российские военные высокоточным оружием нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины, заявили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, все назначенные объекты поражены. По данным министерства, российские войска тем временем продолжили отражать атаки ВСУ на ряде направлений спецоперации. В частности, противник предпринял попытку наступления на Краснолиманском направлении, в результате которой уничтожены более 170 украинских военнослужащих.

Российские вооружённые силы продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — рассказал 31 октября в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Между тем российские военные также продолжают отражать атаки украинских войск на ряде направлений специальной военной операции. На Краснолиманском направлении противник пытался наступать в направлении нескольких населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) тремя ротными тактическими группами.

По данным Минобороны РФ, все атаки противника отражены. В ходе боевых действий уничтожены более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

На Купянском направлении российские войска нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наёмников в районах Харьковской области и ЛНР.

В результате уничтожены более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля.

Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

Кроме того, подразделения ВС РФ продолжили активные действия на Донецком направлении. За сутки штурмовые подразделения российских войск и артиллерия уничтожили более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Помимо прочего, ВСУ предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами на Николаево-Криворожском направлении. Речь идёт о районах нескольких населённых пунктов Херсонской области.

«В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих и наёмников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000», — сказал Конашенков.

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ в Запорожской и Николаевской областях, а также 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 136 районах. Также уничтожены четыре склада боеприпасов в Херсонской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Средствами противовоздушной обороны сбито 13 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Наряду с этим в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха», а также семь противорадиолокационных ракет HARM.

По данным Минобороны, в общей сложности с начала специальной военной операции уничтожено 328 самолётов и 167 вертолётов, более 2,3 тыс. беспилотников, 384 зенитных ракетных комплекса, свыше 6,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин РСЗО, более 3,5 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 6,9 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Сводки Народной милиции республик Донбасса

Народная милиция ДНР в утренней сводке от 31 октября сообщила, что совместными действиями военнослужащих республики и Вооружённых сил РФ уничтожены один танк Т-64БВ, одна буксируемая зенитная установка 2А13, шесть единиц бронированной и автомобильной техники. В воздухе сбито два беспилотника противника. Потери ВСУ в живой силе составили до 30 человек.

В свою очередь, Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении до 35 солдат противника. Также поражено четыре артиллерийские установки, пять бронетранспортёров и десять единиц специальной автомобильной техники.