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Минобороны: ВС России уничтожили более 60 украинских военных на Донецком направлении

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Российские военные уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки.
Минобороны: ВС России уничтожили более 60 украинских военных на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали активные действия. Штурмовыми подразделениями российских войск и огнём артиллерии за сутки уничтожены более 60 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, на Донецком направлении за сутки были уничтожены танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли семь попыток атаковать позиции российских войск в Харьковской области, все они были отражены.

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