Минобороны: ВС России уничтожили более 60 украинских военных на Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали активные действия. Штурмовыми подразделениями российских войск и огнём артиллерии за сутки уничтожены более 60 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Кроме того, на Донецком направлении за сутки были уничтожены танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли семь попыток атаковать позиции российских войск в Харьковской области, все они были отражены.