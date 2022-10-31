ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих

Вооружённые силы России на Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих.

«На Краснолиманском направлении противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населённых пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки противника отражены. В ходе боевых действий российскими войсками уничтожены более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее в российском Минобороны заявили, что ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении.

Также на Краснолиманском направлении были уничтожены более 50 украинских военных.