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ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих

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Вооружённые силы России на Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих.
ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили более 170 украинских военнослужащих
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населённых пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки противника отражены. В ходе боевых действий российскими войсками уничтожены более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее в российском Минобороны заявили, что ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении.

Также на Краснолиманском направлении были уничтожены более 50 украинских военных.

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