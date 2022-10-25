Уничтожены до 130 украинских военных: в Минобороны заявили об отражении атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные отбили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, противник безуспешно пытался нападать в районе Херсонской области. В результате российские военные за сутки уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ и три танка. Кроме того, в результате действий ВС РФ на Краснолиманском направлении уничтожены более 120 украинских военных.

Вооружённые силы РФ продолжают отражать атаки ВСУ на ряде направлений специальной военной операции, заявил 25 октября в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Минобороны России, на Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции российских войск в районе нескольких населённых пунктов Херсонской области.

«Все атаки отражены. В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожены до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей», — сказал Конашенков.

Кроме того, противник атаковал позиции российских войск в районе одного из населённых пунктов Луганской Народной Республики на Купянском направлении.

«Огнём российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа», — отметил Конашенков.

В результате активных действий российских войск за сутки на Краснолиманском направлении уничтожены более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три пикапа и один автомобиль.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражено четыре пункта управления ВСУ в Харьковской и Николаевской областях, а также Донецкой Народной Республике (ДНР).

Наряду с этим поражены стоянка вертолётов на территории ДНР, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 182 районах. Российскими войсками также уничтожено два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР и Николаевской области.

Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в Николаевской области. Средствами противовоздушной обороны уничтожено 13 украинских беспилотников.

Наряду с этим в воздухе сбито семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также три американские противорадиолокационные ракеты HARM.

В общей сложности с начала специальной военной операции уничтожено 326 самолётов, 162 вертолёта, 2,3 тыс. беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, свыше 6 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, более 3,5 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, а также свыше 6,7 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Сводки Народной милиции республик Донбасса

Как сообщает Народная милиция ДНР, совместными действиями военнослужащих республики и ВС РФ за сутки уничтожены два украинских танка Т-72Б и один Т-64БВ, шесть единиц бронированной техники, в том числе американский бронетранспортёр M113. В воздухе сбит один вражеский беспилотник. Потери ВСУ в живой силе составили до 50 человек.

Также на russian.rt.com Народная милиция ДНР: ВСУ начали использовать тактику «наскока» при атаках

В свою очередь, Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки уничтожены до 70 человек личного состава противника, три танка, одна артиллерийская установка, четыре бронетранспортёра и девять единиц специальной автомобильной техники.

Росгвардия обеспечивает безопасность в Херсонской области

Пресс-служба Росгвардии сообщает, что военнослужащие и сотрудники войск ведомства обеспечивают охрану и безопасность вышки телерадиовещания и центра областного телевидения, расположенных в Херсоне.

«Телевышка и телецентр являются критически важными объектами, и одна из наших задач — это обеспечение безопасности, работоспособности данных объектов, предотвращение диверсионных и террористических актов», — цитирует пресс-служба офицера спецподразделения Росгвардии.

Отмечается, что росгвардейцы, в частности, осуществляют пропускной режим на охраняемых объектах и патрулируют прилегающую к объектам территорию.

Как уточнили в Росгвардии, специалисты инженерно-досмотровых групп ежедневно проводят мероприятия по антитеррористической защищённости с использованием специальных средств и служебных собак.