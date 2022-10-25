Сослуживец заявил о гибели устанавливавшего флаг на Змеином военного ВСУ
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«Это мой товарищ, он уже погиб», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, военный был похоронен в субботу.
30 июня Министерство обороны России заявило, что в качестве шага доброй воли российские ВС завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.
Выводом войск с острова Россия демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины.
В июле самолёт Воздушно-космических сил России нанёс удар по военным ВСУ, которые фотографировались с флагом Украины на острове Змеиный.