Сослуживец заявил о гибели устанавливавшего флаг на Змеином военного ВСУ

Сослуживец заявил о гибели украинского военного, который принимал участие в установке флага Украины на острове Змеиный в Чёрном море. Об этом он сказал в эфире украинского телевидения.

«Это мой товарищ, он уже погиб», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, военный был похоронен в субботу.

30 июня Министерство обороны России заявило, что в качестве шага доброй воли российские ВС завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.

Выводом войск с острова Россия демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины.

В июле самолёт Воздушно-космических сил России нанёс удар по военным ВСУ, которые фотографировались с флагом Украины на острове Змеиный.