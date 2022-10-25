Минобороны: ВС России уничтожили более 120 украинских военных на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы России уничтожили более 120 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило российское Министерство обороны.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что на данном направлении в результате активных действий российских войск за сутки было уничтожено более 120 украинских военных.

Также уничтожены три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три пикапа и один автомобиль ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что российские войска отразили все атаки украинской стороны на Николаево-Криворожском направлении, за сутки уничтожены до 130 украинских военнослужащих.