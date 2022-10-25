МО: ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, за сутки уничтожены до 130 украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населённых пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки на этом направлении уничтожены до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения бойцами ВДВ колонны украинской бронетехники.