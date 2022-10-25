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Минобороны России заявило об уничтожении четырёх пунктов управления армии Украины

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ВС России за прошедшие сутки уничтожили четыре пункта управления армии Украины, а также два склада вооружения.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Новое, Двуречная Харьковской области, Константиновка Донецкой Народной Республики, Оленовка Николаевской области», — сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

23 октября в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Запорожской области.

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