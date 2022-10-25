Минобороны России заявило об уничтожении четырёх пунктов управления армии Украины
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Новое, Двуречная Харьковской области, Константиновка Донецкой Народной Республики, Оленовка Николаевской области», — сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
23 октября в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Запорожской области.