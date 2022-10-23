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Минобороны: российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Запорожской области

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В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Запорожской области.
Минобороны: российские военные уничтожили пункт управления ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражён пункт управления ВСУ в районе населённого пункта Новотаврическое Запорожской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.

21 сентября российское Минобороны сообщало, что украинские подразделения пытались мелкими группами атаковать позиции ВС России на Запорожском направлении, все атаки отражены.

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