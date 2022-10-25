Народная милиция ДНР: ВСУ начали использовать тактику «наскока» при атаках

Украинские военные стали использовать тактику «наскока» при атаках, сообщил сержант Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин.

«В последнее время уже начали (ездить. — RT) на «хаммерах», пулемёты на джипах, выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, а пехота уже их, небольшие группы, заскакивают ДРГ и начинают — или в плен берут, или вырезают, убивают. Вот это так у них началось, наскоками», — цитирует Шалыгина РИА Новости.

По его словам, стиль военных действий ВСУ изменился кардинально, под прикрытием крупнокалиберных пулемётов украинские военные подходят вплотную.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.