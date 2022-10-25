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Народная милиция ДНР: ВСУ начали использовать тактику «наскока» при атаках

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Украинские военные стали использовать тактику «наскока» при атаках, сообщил сержант Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин.
Народная милиция ДНР: ВСУ начали использовать тактику «наскока» при атаках
  • Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
  • РИА Новости
  • © Михаил Андроник

«В последнее время уже начали (ездить. — RT) на «хаммерах», пулемёты на джипах, выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, а пехота уже их, небольшие группы, заскакивают ДРГ и начинают — или в плен берут, или вырезают, убивают. Вот это так у них началось, наскоками», — цитирует Шалыгина РИА Новости.

По его словам, стиль военных действий ВСУ изменился кардинально, под прикрытием крупнокалиберных пулемётов украинские военные подходят вплотную.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

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