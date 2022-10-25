«Пострадали пять человек»: у здания телекомпании в Мелитополе произошёл взрыв

Как минимум пять человек пострадали при взрыве у здания в Мелитополе, в котором работает местный телеканал ЗаТВ. Администрация города сообщает, что один пострадавший госпитализирован. По предварительной информации, взорвался стоявший у здания автомобиль, волной в здании выбило стёкла и межкомнатные двери. Ожидается, что, несмотря на ЧП, телеканал ЗаТВ продолжит работу.

В результате взрыва в Мелитополе пострадали как минимум пять человек, сообщил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его информации, у здания областного телеканала Запорожской области ЗаТВ был взорван автомобиль. Малькевич приводит данные, согласно которым мощность взрывчатки составила 1,2—2 кг в тротиловом эквиваленте.

«Пострадали пять человек — сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие мирные жители. Никаких военных здесь нет», — написал Малькевич в Telegram.

По его словам, взрывом также нанесён значительный ущерб имуществу СМИ. В частности, удар пришёлся по студии «ЗаРадио».

Корреспондент RT Валентин Горшенин привёл свидетельства очевидцев, по словам которых незадолго до ЧП к зданию подъехал автомобиль жигули.



«Через несколько минут произошёл взрыв. От автомобиля ничего не осталось. Украинские боевики подтверждают свой статус террористов», — сказал Горшенин. Он отметил, что инцидент произошёл в жилом районе в момент, когда люди шли на работу.

Как уточнили в администрации Мелитополя, ЧП произошло около 08:40. Взрывной волной на нескольких этажах выбило окна и межкомнатные двери. Повреждения также получили соседние жилые дома и автомобиль, следовавший рядом в момент взрыва.

«Лёгкие ранения получили пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга, один госпитализирован», — говорится в сообщении.

Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, телеканал ЗаТВ продолжит работу после инцидента. По его словам, киевской власти «не удастся лишить людей права получать достоверную и объективную информацию».

Обстановка в Херсоне

Ситуация на линии фронта в Херсонской области остаётся без изменений, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Ситуация на фронтах без изменений. Несмотря на попытки укронацистов продавить линию обороны, шансов у них нет», — заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале 25 октября.

По словам Стремоусова, «фронт держится стабильно и постоянно укрепляется».

«Всё скоро закончится, и мы разберёмся, кто виноват в том, что с нами происходит», — полагает замглавы администрации Херсонской области.

Обстрелы Донбасса

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 22 фактах ведения огня со стороны Украины за истекшие сутки.

Противник применял артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм. В общей сложности выпущено 92 единицы различных боеприпасов. Сведений о жертвах обстрелов в ДНР за истекшие сутки не поступало.

В свою очередь, представительство ЛНР в СЦКК сообщило о пяти обстрелах со стороны ВСУ. Противник выпустил восемь ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS и пять снарядов из 155-мм орудия.

В результате этих действий в населённом пункте Белокуракино частично разрушено здание железнодорожного вокзала, в ряде других населённых пунктов разрушены и повреждены жилые дома.

Небензя — о перспективе применения Киевом «грязной бомбы»

Россия призывает западные страны оказать влияние на киевский режим с тем, чтобы он отказался от планов применения «грязной бомбы», говорится в письме российского постпреда при ООН Василия Небензи Генсеку организации Антониу Гутеррешу. Содержание письма приводит РИА Новости.

Москва призывает Генсека ООН «сделать всё, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления». В случае применения Киевом «грязной бомбы» российская сторона расценит это как акт ядерного терроризма, говорится в письме.

Уточняется, что поддержку Киеву в этом начинании могут оказать государства Запада.

«Наше Министерство обороны получило также информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран», — цитирует письмо РИА Новости.

В то же время Москва подчёркивает, что не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.

Напомним, что 24 октября в Минобороны РФ заявили о приведении сил и средств ведомства в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов провёл брифинг, на котором привёл имеющиеся у оборонного ведомства сведения о планировании Киевом провокации, связанной с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.