Украинские военные обстреляли Донецк из «Градов»

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО «Град».

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram.

Кроме того, ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли населённый пункт Яковлевка в ДНР из РСЗО «Град».