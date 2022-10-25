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Украинские военные обстреляли Донецк из «Градов»

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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО «Град».
Украинские военные обстреляли Донецк из «Градов»
  • globallookpress.com
  • © Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram.

Кроме того, ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли населённый пункт Яковлевка в ДНР из РСЗО «Град».

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