Украинские военные обстреляли Донецк из «Градов»
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Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram.
Кроме того, ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли населённый пункт Яковлевка в ДНР из РСЗО «Град».