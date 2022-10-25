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Украинские военные выпустили по Яковлевке шесть ракет из «Града»

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Украинские военные обстреляли населённый пункт Яковлевка в ДНР из РСЗО «Град».
Украинские военные выпустили по Яковлевке шесть ракет из «Града»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Яковлевка. Выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram.

23 октября в ведомстве сообщили, что украинская военная авиация выпустила 12 неуправляемых ракет по Горловке.

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