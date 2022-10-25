Украинские военные выпустили по Яковлевке шесть ракет из «Града»
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Яковлевка. Выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram.
23 октября в ведомстве сообщили, что украинская военная авиация выпустила 12 неуправляемых ракет по Горловке.