В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 12 неуправляемых ракет по Горловке

Украинская военная авиация выпустила 12 неуправляемых ракет по Горловке.

Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 12 ракет НАР (с применением авиации)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Киевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли школу и учебно-производственный комбинат в Кировском районе города.