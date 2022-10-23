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В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 12 неуправляемых ракет по Горловке

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Украинская военная авиация выпустила 12 неуправляемых ракет по Горловке.
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 12 неуправляемых ракет по Горловке
  • РИА Новости

Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 12 ракет НАР (с применением авиации)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Киевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли школу и учебно-производственный комбинат в Кировском районе города.

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