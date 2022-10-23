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Кулемзин: украинские военные обстреляли школу и учебно-производственный комбинат в Донецке

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ВСУ обстреляли школу и учебно-производственный комбинат в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин: украинские военные обстреляли школу и учебно-производственный комбинат в Донецке
  • AFP

«В Кировском районе под обстрел попали школа №76 и учебно-производительный комбинат. Повреждены остекления окон, кровли, фасады», — написал он в Telegram.

Также в результате обстрела в Куйбышевском районе Донецка были повреждены четыре дома частного сектора и один многоквартирный дом, частично обесточен Петровский район.

В результате обстрелов со стороны украинских военных на территории Донецкой Народной Республики за сутки погиб один человек, ещё два мирных жителя получили ранения.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Киевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

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