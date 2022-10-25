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В результате взрыва у здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе пострадали пять человек

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При взрыве у здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе пострадали пять человек, заявил член Общественной палаты России Александр Малькевич.

«Пострадали пять человек — сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие мирные жители», — написал он в Telegram.

Кроме того, был нанесён ущерб имуществу СМИ, в частности студии «ЗаРадио», уточнил Малькевич.

По его словам, мощность удара составила 1,5—2 кг в тротиловом эквиваленте. 

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт, взорвалось самодельное устройство.

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