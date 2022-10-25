В результате взрыва у здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе пострадали пять человек
«Пострадали пять человек — сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие мирные жители», — написал он в Telegram.
Кроме того, был нанесён ущерб имуществу СМИ, в частности студии «ЗаРадио», уточнил Малькевич.
По его словам, мощность удара составила 1,5—2 кг в тротиловом эквиваленте.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт, взорвалось самодельное устройство.