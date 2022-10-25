Одного человека госпитализировали после взрыва у телекомпании в Мелитополе
- РИА Новости
Об этом сообщила городская администрация.
«Лёгкие ранения получили пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга, один госпитализирован», — говорится в сообщении.
Отмечается, что телеканал и радиостудия продолжают работу после взрыва.
На месте работают оперативные службы.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт, взорвалось самодельное устройство.
В результате взрыва пострадали пять человек.