Одного человека госпитализировали после взрыва у телекомпании в Мелитополе

Один человек госпитализирован после взрыва у здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе.

Об этом сообщила городская администрация.

«Лёгкие ранения получили пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга, один госпитализирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телеканал и радиостудия продолжают работу после взрыва.

На месте работают оперативные службы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт, взорвалось самодельное устройство.

В результате взрыва пострадали пять человек.