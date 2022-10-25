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Одного человека госпитализировали после взрыва у телекомпании в Мелитополе

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Один человек госпитализирован после взрыва у здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе.
Одного человека госпитализировали после взрыва у телекомпании в Мелитополе
  • РИА Новости

Об этом сообщила городская администрация.

«Лёгкие ранения получили пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга, один госпитализирован», — говорится в сообщении

Отмечается, что телеканал и радиостудия продолжают работу после взрыва.

На месте работают оперативные службы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе произошёл теракт, взорвалось самодельное устройство.

В результате взрыва пострадали пять человек.

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