«На Бериславском участке»: в Херсонской области заявили о задержании группы украинских диверсантов

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о задержании на территории региона украинской диверсионно-разведывательной группы. По его словам, в области также отбита попытка ВСУ прорвать линию обороны. Между тем администрация Херсонской области объявила о формировании сил территориальной обороны в добровольном порядке. Отмечается, что все желающие жители области по-прежнему могут выехать на левый берег Днепра.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе ранее была задержана украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

«В Херсонской области на Бериславском участке была захвачена в плен ДРГ. На Андреевском направлении в районе реки Ингулец была отбита попытка укронацистов прорвать линию обороны», — заявил Стремоусов.

По его словам, ситуация в области находится под контролем, местные жители продолжают выезжать из города. Между тем администрация Херсонской области объявила о формировании отрядов территориальной обороны региона.

Отмечается, что органы правопорядка продолжают обеспечивать безопасность в городе, в то время как все желающие по-прежнему могут выехать на левый берег Днепра в любой момент.

«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — говорится в заявлении.

Напомним, 18 октября власти Херсонской области приняли решение объявить об организованном перемещении гражданского населения ряда муниципалитетов на левый берег Днепра на фоне подготовки ВСУ к наступлению.

Также на russian.rt.com В Херсоне для переправы на левый берег Днепра привлечён дополнительный речной транспорт

Временно исполняющий обязанности главы администрации Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ сформировали военную группировку, чтобы отбить атаку ВСУ в регионе. Однако, по его словам, «там, где действуют военные, гражданским людям не место».

Володин — о перспективе применения Киевом «грязной бомбы»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о возможности применения Киевом «грязной бомбы». По словам парламентария, «методы ядерного террора» со времён Усамы бен Ладена не изменились.

«Киевский режим поручил учёным-атомщикам создать «грязную бомбу». Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу», — написал он в Telegram.

Как полагает Володин, руководства США и европейских стран становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл ряд телефонных переговоров с коллегами из других государств, в частности США, Великобритании, Франции и Турции. Среди прочего, в ходе этих бесед Шойгу высказал озабоченность российской стороны в связи с возможной провокацией со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

В свою очередь, министры обороны США, Великобритании и Франции заявили, что отвергают предупреждения России о подготовке Киевом применения «грязной бомбы» на территории Украины. В совместном заявлении глав минобороны говорится, что они «отвергают любые попытки эскалации» со стороны России.

Минобороны РФ предупредило о подготовке Киевом провокации

В Минобороны РФ также заявили о подготовке Киевом провокации, итогом которой может стать гибель мирных жителей.

По данным оборонного ведомства, 24 октября в городе Волчанске Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям группа иностранных наёмников обстреляет место скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий.

«Террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения», — заявили в министерстве.

Укрепление линии обороны в ЛНР

Военные инженеры российской группировки войск «Отважные» приступили к укреплению линии обороны Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает РИА Новости.

«Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды... Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встаёт, дальше он не сможет проехать», — приводит агентство слова одного из инженеров.

Предполагается, что после установки бетонных конструкций этот участок дороги дополнительно закроют противотанковыми ежами для полной блокировки при отходе с позиций.

Как отметил собеседник агентства, после перегруппировки на Харьковском направлении инженерным сооружениям на линии фронта уделяется больше внимания.