В Херсоне заявили о формировании территориальной обороны
- РИА Новости
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Как отмечает РИА Новости со ссылкой на заявление, все мужчины, решившие остаться в Херсоне, имеют возможность «вступить в отряды территориальной обороны города».
Вместе с этим подчёркивается, что правоохранительные органы всё так же обеспечивают безопасность в городе, а жители Херсона могут в любой момент отправиться на левый берег Днепра.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября вводится военное положение. Вместе с этим в четырёх российских регионах также вводится территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы теробороны).