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В Херсоне заявили о формировании территориальной обороны

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Пресс-служба администрации Херсонской области заявила, что в Херсоне началось формирование территориальной обороны, в которую могут войти все оставшиеся в городе мужчины.
В Херсоне заявили о формировании территориальной обороны
  • РИА Новости
  • © РИА Новости

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на заявление, все мужчины, решившие остаться в Херсоне, имеют возможность «вступить в отряды территориальной обороны города».

Вместе с этим подчёркивается, что правоохранительные органы всё так же обеспечивают безопасность в городе, а жители Херсона могут в любой момент отправиться на левый берег Днепра.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября вводится военное положение. Вместе с этим в четырёх российских регионах также вводится территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы теробороны).

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