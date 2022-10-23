В Херсоне для переправы на левый берег Днепра привлечён дополнительный речной транспорт
- РИА Новости
Отмечается, что утром 23 октября сообщалось о наличии проблем с речным транспортом в городе.
«По состоянию на 16:00 все проблемы решены, органы власти привлекли дополнительные транспортные ресурсы, чтобы справиться с возросшим потоком жителей, желающих выехать из города», — говорится в сообщении администрации в Telegram.
Ранее власти Херсонской области заявили, что в связи с повышенной опасностью обстрелов и терактов жителям Херсона надлежит покинуть город.