В Херсоне для переправы на левый берег Днепра привлечён дополнительный речной транспорт

В Херсоне привлекли дополнительный речной транспорт для перевозки людей на левый берег Днепра, сообщает администрация Херсонской области.

Отмечается, что утром 23 октября сообщалось о наличии проблем с речным транспортом в городе.

«По состоянию на 16:00 все проблемы решены, органы власти привлекли дополнительные транспортные ресурсы, чтобы справиться с возросшим потоком жителей, желающих выехать из города», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

Ранее власти Херсонской области заявили, что в связи с повышенной опасностью обстрелов и терактов жителям Херсона надлежит покинуть город.