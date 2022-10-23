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В Херсоне для переправы на левый берег Днепра привлечён дополнительный речной транспорт

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В Херсоне привлекли дополнительный речной транспорт для перевозки людей на левый берег Днепра, сообщает администрация Херсонской области.
В Херсоне для переправы на левый берег Днепра привлечён дополнительный речной транспорт
  • РИА Новости

Отмечается, что утром 23 октября сообщалось о наличии проблем с речным транспортом в городе.

«По состоянию на 16:00 все проблемы решены, органы власти привлекли дополнительные транспортные ресурсы, чтобы справиться с возросшим потоком жителей, желающих выехать из города», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

Ранее власти Херсонской области заявили, что в связи с повышенной опасностью обстрелов и терактов жителям Херсона надлежит покинуть город.

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