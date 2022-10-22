Власти Херсонской области призвали мирных жителей срочно покинуть Херсон

В связи с повышенной опасностью обстрелов и терактов жителям Херсона надлежит покинуть город, заявили в администрации Херсонской области.

«Из-за напряжённой ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра!», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

Отмечается, что данная мера касается также всех подразделений и министерств гражданской администрации города.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне.

Отмечалось, что в числе погибших — дети и представители местных средств массовой информации.