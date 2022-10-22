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Власти Херсонской области призвали мирных жителей срочно покинуть Херсон

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В связи с повышенной опасностью обстрелов и терактов жителям Херсона надлежит покинуть город, заявили в администрации Херсонской области.
Власти Херсонской области призвали мирных жителей срочно покинуть Херсон
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Из-за напряжённой ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра!», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

Отмечается, что данная мера касается также всех подразделений и министерств гражданской администрации города.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне.

Отмечалось, что в числе погибших — дети и представители местных средств массовой информации.

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