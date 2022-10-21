СК России возбудил дело по факту обстрела переправы в Херсоне со стороны ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела переправы в Херсоне со стороны Вооружённых сил Украины.

Следствие установило, что украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе, когда гражданская колонна направлялась на другую сторону реки.

При этом удары были нанесены из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта, добавили в СК.

По предварительной информации, погибли четыре человека, ещё 13 пострадали.

В СК уточнили, что в числе погибших есть дети и представители местных средств массовой информации.

«На данный момент поступила информация о двух погибших журналистах, находившихся среди жителей на переправе», — заявили в Следственном комитете

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне.