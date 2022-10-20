«Противнику нанесено значительное поражение»: МО РФ сообщило о попытке ВСУ вклиниться в оборону в Херсонской области

Украинские подразделения беспорядочно бежали с поля боя после того, как им удалось вклиниться в оборону российских войск в районе Суханова Херсонской области. Как сообщили в Минобороны РФ, противник понёс значительные потери в результате засады и танкового удара. Также были сорваны попытки украинской армии форсировать реку Жеребец в Донбассе. Кроме того, российские ВС артиллерийскими ударами уничтожили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о попытке ВСУ прорвать оборону российских войск в направлении населённых пунктов Новая Каменка — Червоный Яр Херсонской области на Николаево-Криворожском направлении. По его словам, на этом узком участке было задействовано до трёх батальонов, один из них танковый.

«В районе населённого пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счёт введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено», — сказал Конашенков.

Он сообщил, что в ходе боевых действий подверглись уничтожению более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. Также были захвачены два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77, а 18 солдат ВСУ сдались в плен.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ситуация в регионе под контролем, продвижения украинских войск нет. «Не слушайте укронацистскую пропаганду. Армия России уверенно уничтожает любые попытки прорваться к Херсону карателей и наёмников. Ночь прошла без изменений. Линии фронтов неприкосновенны», — отметил он.

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Как добавил официальный представитель Минобороны РФ, на Краснолиманском направлении российские ВС сосредоточенным огнём сорвали попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец. Огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации противник был отброшен на исходные позиции: «Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа».

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены четыре склада боеприпасов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, хранилища топлива для военной техники ВСУ в Днепропетровской области, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ в ДНР.

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Также были поражены три пункта управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, пять пунктов временной дислокации ВСУ, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.

В Харьковской области в ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение батарее реактивной системы залпового огня «Ольха».

Средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 и 18 беспилотников Воздушных сил Украины, перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».

Кроме того, российские ВС продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. «Все назначенные объекты поражены», — сказал Конашенков.

«Запад приближается к опасной черте»

Страны Запада приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, поставляя вооружения киевскому режиму. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать киевскорежимных солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», — сказала она.

По её словам, разворачивание Евросоюзом «большой военно-тренировочной миссии» для украинских военных, в рамках которой планируется подготовить порядка 15 тыс. бойцов ВСУ, качественно повышает вовлечённость Брюсселя в украинский конфликт.

Захарова также отметила, что стартовавшие в Европе плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» не добавляют стабильности текущей обстановке: «Деэскалация и задача укрепления безопасности в Европе по-прежнему у натовцев не в приоритете».