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Глава Каховского района: ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Новой Каховке

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Вооружённые силы Украины вновь нанесли ракетные удары по Новой Каховке Херсонской области. Об этом заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
Глава Каховского района: ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Новой Каховке
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Буквально десять минут назад была очередная ракетная атака. У нас, собственно говоря, один основной объект, который подвергается постоянно этим атакам в течение уже более чем пяти месяцев ежедневно и многократно, — это Каховская гидроэлектростанция», — заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Леонтьев отметил, что в связи с обстрелами ГЭС повышается риск техногенной катастрофы.

Ранее Леонтьев сообщал, что ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.

Командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.

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