Глава Каховского района: ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Новой Каховке

Вооружённые силы Украины вновь нанесли ракетные удары по Новой Каховке Херсонской области. Об этом заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«Буквально десять минут назад была очередная ракетная атака. У нас, собственно говоря, один основной объект, который подвергается постоянно этим атакам в течение уже более чем пяти месяцев ежедневно и многократно, — это Каховская гидроэлектростанция», — заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Леонтьев отметил, что в связи с обстрелами ГЭС повышается риск техногенной катастрофы.

Ранее Леонтьев сообщал, что ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.

Командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.