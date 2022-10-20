Глава Каховского района заявил об угрозе атаки ГЭС морскими минами со стороны ВСУ

ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учётом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск существует», — цитирует его РИА Новости.

По словам Леонтьева, похожие сведения поступали и весной — предполагалось, что украинская армия может запустить по течению Днепра морские мины, которые подорвут плотины, как только окажутся у Каховской ГЭС.

«Мы контролируем ситуацию в городе и окрестностях. Охрана и оборона стратегических объектов усилена», — добавил он.

Ранее командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.

18 октября Леонтьев сообщил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS.