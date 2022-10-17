«Реагирование на происходящее у границ»: региональная группировка войск в Белоруссии приступила к выполнению задач

Региональная группировка войск Союзного государства на территории Белоруссии приступила к развёртыванию и выполнению задач, заявили в Минобороны республики. Как подчеркнули в ведомстве, речь идёт исключительно о решении оборонительных задач в качестве реакции на действия оппонентов Союзного государства.

Региональная группировка войск Союзного государства на территории Белоруссии приступила к выполнению задач. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин.

«Региональная группировка войск и сил Беларуси и России приступила к развёртыванию и выполнению задач по вооружённой защите Союзного государства», — приводит его слова БелТА.

Напомним, что 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о договорённости с Россией о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.

Минобороны Белоруссии 15 октября сообщило о прибытии в республику первых эшелонов с российскими военными, входящими в состав региональной группировки войск. В заявлении министерства говорилось, россиян «радушно встретили с хлебом и солью».

На следующий день, 16 октября, в белорусском оборонном ведомстве рассказали о прибытии авиационной составляющей группировки войск.

Как заявил 17 октября глава Минобороны Белоруссии, в состав группировки входят органы управления различного уровня, войска и силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские.

По словам Хренина, с момента создания группировки отрабатывались различные сценарии её применения — как одновременное развёртывание всех систем в случае явной угрозы, так и поэтапное развёртывание в соответствии с условиями обстановки.

Он отметил, что сейчас поэтапно реализуются отдельные мероприятия, направленные на упреждающую готовность региональной группировки к реагированию на возникающие вызовы и угрозы. Глава белорусского минобороны выразил уверенность, что эта работа обеспечит безопасность по всему периметру границ Союзного государства в восточноевропейском регионе коллективной безопасности.

Вместе с тем он подчеркнул, что речь идёт исключительно о реакции на действия оппонентов.

«Мы ни на кого не собираемся нападать. Ещё раз подчеркиваю, что задачи этой группировки сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на происходящее вблизи наших границ», — сказал Хренин.

Он выразил уверенность, что принятых мер будет достаточно для демонстрации готовности к защите страны. Вместе с тем, полагает Хренин, речь идёт именно о превентивных действиях, призванных не допустить развязывания вооружённого конфликта на территории Белоруссии.

«Но всё же основой нашей военной политики остаётся позиция, что целесообразнее не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров и договариваться», — отметил министр.

Начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко на брифинге для военных атташе заявил, что в странах Балтии отрабатывается создание наступательных группировок и применение их на российском и белорусском направлениях.

Также на russian.rt.com В рамках региональной группировки войск в Белоруссию прибудут около 170 танков

«Страны Балтии делают упор на совершенствование военной инфраструктуры, повышение возможностей по приему и размещению иностранных воинских формирований», — сказал он.

Ревенко также уточнил, что для участия в региональной группировке войск из России в Белоруссию прибудут до 9 тыс. военнослужащих, около 170 боевых танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибра более 100 мм. Воинские части планируется разместить на четырёх полигонах Белоруссии в восточной и центральной части страны.

Ранее замначальника Генштаба ВС Белоруссии по научной работе полковник Виктор Тумар также акцентировал внимание на оборонительном характере совместной группировки войск Союзного государства в Белоруссии.

Он отметил, что в граничащих с Белоруссией регионах формируются соединения, имеющие в своём составе современное наступательное вооружение. По его словам, для «обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира» было принято решение о формировании региональной группировки войск на белорусской территории.