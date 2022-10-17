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В рамках региональной группировки войск в Белоруссию прибудут около 170 танков

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Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что в республику из России в рамках региональной группировки войск прибудет около 170 танков и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.
В рамках региональной группировки войск в Белоруссию прибудут около 170 танков
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом он написал в своих соцсетях.

«Общая численность к прибытию в Республику Белоруссия составит до 9000 личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм», — цитирует его ТАСС.

Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщило о начале прибытия из России авиационной составляющей региональной группировки войск Союзного государства.

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