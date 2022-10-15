«Линия обороны работает, всё под контролем»: в Херсонской области заявили о попытках наступления украинских военных

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о попытках наступления украинских войск на регион. Вместе с тем он сообщил, что линия обороны области работает и ситуация находится под контролем. Ранее украинская сторона сообщила об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области. Как отметили в «Укрэнерго», речь идёт о серьёзных повреждениях, за которыми может последовать аварийное отключение электричества.

ВСУ предпринимают попытки наступления на Херсонскую область, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Есть информация о том, что укронацисты попытались сегодня начать наступление в районе Дудчан в направлении Берислава. Было произведено несколько обстрелов», — сказал Стремоусов в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, в Бериславе «на данный момент тихо». Стремоусов полагает, что жителям правого берега Днепра следует позвонить на горячую линию и отправить детей на отдых.

«Дайте возможность военным разобраться с укронацистами, которые на сегодняшний момент пытаются прорваться на Херсон. Линия обороны работает, всё под контролем. Я в течение дня буду сообщать ситуацию», — сказал он.

Ранее в эфире «Соловьёв LIVE» Стремоусов также заявил, что в регионе началась активная фаза наступления ВСУ, отметив, что это не первая попытка украинских войск атаковать регион.

«28 августа тоже была активная фаза в районе как раз Посад-Покровского, которая была качественно купирована непосредственно эшелонированной защитой российской армии», — сказал он. По данным Стремоусова, тогда украинская сторона потеряла около 3 тыс. военнослужащих и наёмников.

Замглавы Херсонской области подчеркнул, что российская армия «готова отражать все эти атаки».

Удары по объектам в Киевской области

По Киевской области нанесён ракетный удар, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. По информации чиновника, жертв нет.

Отметим, что утром в субботу, 15 октября, воздушная тревога объявлялась в ряде украинских регионов.

Позднее в «Укрэнерго» сообщили, что объект энергетической инфраструктуры в Киевской области «получил тяжёлые повреждения». Как заявили в компании, сотрудники уже работают над восстановлением электроснабжения региона.

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Вместе с тем жителей вновь призвали экономить электроэнергию и быть готовыми к аварийным отключениям электричества.

Обстановка в ДНР и ЛНР

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), утром 15 октября заявили, что за истекшие сутки зафиксирован 51 факт ведения огня со стороны Украины.

Противник применял танки, миномёты калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 и 155 мм. В общей сложности по направлению ДНР выпущено 208 единиц различных боеприпасов.

Обстреляны такие населённые пункты, как Донецк, Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Макеевка и другие. Погиб один человек, ранения различной степени тяжести получили ещё шесть гражданских. Повреждены 22 дома и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

РИА Новости

© Виктор Антонюк

При этом в Народной милиции ДНР сообщили, что за сутки совместными действиями военнослужащих республики и ВС РФ уничтожена гаубица М777, два танка (Т-80БВ и Т-72Б), ЗРК «Оса», пять единиц бронированной и автомобильной техники и два беспилотника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек.

Между тем представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК не зафиксировало фактов обстрела населённых пунктов за истекшие сутки.

При этом ВСУ потеряли в боях с военными ЛНР до 40 военнослужащих, один танк, три артиллерийские установки, шесть бронетранспортёров, а также 13 единиц специальной автомобильной техники.

Попытки срыва отопительного сезона в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о попытках Киева сорвать отопительный сезон в Запорожской области. По его словам, этот подход можно назвать геноцидом местных жителей.

«Пытаются лишить людей электричества, горячего водоснабжения, связи и отопления. И примеров этому всё больше», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что если раньше речь шла о подрыве подстанции в Бердянске, которая обеспечивала электроэнергией только мирное население, об ударах по насосным станциям в Розовском районе, отключении газа на освобождённой территории, то теперь ВСУ начали полномасштабное разрушение гражданской инфраструктуры.

«Конкретные и постоянные удары по ЛЭП, которые должны были запитывать Энергодар от Запорожской АЭС, которая в том числе является источником подачи тепла и горячей воды», — сказал Рогов.

По его словам, это «классический пример геноцида, зачистки жизненного пространства».

Строительство жилья в Мариуполе

Тем временем в Минобороны рассказали о ходе восстановления жилья в Мариуполе. Как заявили в ведомстве, специалисты военно-строительного комплекса МО РФ завершили строительство и сдали три жилых многоэтажных дома на 250 квартир.

По данным ведомства, с начала строительства крупного жилого квартала военными строителями в Мариуполе сдано шесть многоэтажных домов. Ожидается, что возведение ещё четырёх домов будет завершено к 15 ноября. Кроме того, ещё два дома планируется сдать в декабре. В общей сложности будет построено 12 домов на 1011 квартир.

«Квартиры жильцы получат с полной отделкой, полностью готовыми к проживанию. Придомовые территории с благоустройством, современными детскими площадками, уличными тренажёрами, автопарковками и зонами отдыха», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что в жилом микрорайоне также начато строительство детского сада и общеобразовательной школы.