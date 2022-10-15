Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о попытках Киева сорвать отопительный сезон в Запорожской области.

«Пытаются лишить людей электричества, горячего водоснабжения, связи и отопления. И примеров этому всё больше», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что если раньше речь шла о подрыве подстанции в Бердянске, которая обеспечивала электроэнергией только мирное население, об ударах по насосным станциям в Розовском районе, отключении газа на освобождённой территории, то теперь ещё и о разрушении гражданской инфраструктуры — «конкретные и постоянные удары по ЛЭП, которые должны были запитывать Энергодар от Запорожской АЭС, которая в том числе является источником подачи тепла и горячей воды».

«По сути, мы видим классический пример геноцида, зачистки жизненного пространства», — сказал Рогов.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что военные строители сдали в Мариуполе ещё три жилых многоэтажных дома.