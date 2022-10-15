Минобороны России заявило о сдаче военными строителями в Мариуполе трёх многоэтажных домов

В Министерстве обороны России заявили, что военные строители сдали в Мариуполе ещё три жилых многоэтажных дома.

«Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали очередных три жилых многоэтажных дома на 250 квартир в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Всего к настоящему времени военные строители в Мариуполе сдали шесть многоэтажек. Строительство очередных четырёх многоквартирных домов будет завершено уже к 15 ноября текущего года, ещё два дома сдадут в декабре.

Ранее в Минстрое России отметили, что мастер-план развития Мариуполя разработан до 2025 года.