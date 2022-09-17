В Мариуполе началось строительство нового микрорайона

В Мариуполе началось строительство микрорайона — жилой комплекс займёт участок в 134 га, заявил зампред правительства ДНР Евгений Солнцев.

По его словам, в состав комплекса войдут 11 девятиэтажных домов, школа на 1100 учеников, два детсада, поликлиника, медцентр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Во дворах обустроят детские и спортивные площадки, возле домов сделают парковки», — цитирует Солнцева ТАСС.

14 сентября из порта Севастополя вышло первое судно со стройматериалами в Мариуполь в рамках годового контракта на регулярные поставки.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что до конца года планируется застроить в городе порядка 100 тыс. кв. м для 15 тыс. человек.

В Минстрое России отметили, что мастер-план развития Мариуполя разработан до 2025 года.