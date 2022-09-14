Из Севастополя в Мариуполь вышло первое судно со стройматериалами
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«Будет организован большой грузопоток по стройматериалам. По предварительным данным, эти поставки будут осуществляться в течение года, так заключён контракт между нашими компаниями и ими», — цитирует его ТАСС.
27 июля Минобороны России запустило регулярную паромную линию в ДНР по маршруту Ейск — Мариуполь.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что мастер-план по Мариуполю предполагает полное восстановление города в течение трёх лет.