военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Из Севастополя в Мариуполь вышло первое судно со стройматериалами

Короткая ссылка
Из порта Севастополя вышло первое судно со стройматериалами в Мариуполь в рамках годового контракта на регулярные поставки, заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Из Севастополя в Мариуполь вышло первое судно со стройматериалами
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Culture Russia

«Будет организован большой грузопоток по стройматериалам. По предварительным данным, эти поставки будут осуществляться в течение года, так заключён контракт между нашими компаниями и ими», — цитирует его ТАСС.

27 июля Минобороны России запустило регулярную паромную линию в ДНР по маршруту Ейск — Мариуполь. 

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что мастер-план по Мариуполю предполагает полное восстановление города в течение трёх лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить