Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах до конца года по строительству жилья в Мариуполе.

«Много раз уже говорил о том, что в Донбассе для нас остаётся приоритетом обеспечение людей жильём. Причём не только восстанавливаем старое, но и строим новое жильё. Только в Мариуполе до конца года построим порядка 100 тыс. кв. м для 15 тыс. человек», — написал Хуснуллин у себя в Telegram.

Он также отметил, что в Донбассе до конца 2022 года планируется восстановить «порядка 1300 многоквартирных домов и порядка 14 200 ИЖС».

Ранее в Минстрое России заявили, что мастер-план развития Мариуполя разработан до 2025 года.