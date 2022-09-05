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Хуснуллин рассказал о планах до конца года по строительству жилья в Мариуполе

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах до конца года по строительству жилья в Мариуполе.
Хуснуллин рассказал о планах до конца года по строительству жилья в Мариуполе
  • РИА Новости

«Много раз уже говорил о том, что в Донбассе для нас остаётся приоритетом обеспечение людей жильём. Причём не только восстанавливаем старое, но и строим новое жильё. Только в Мариуполе до конца года построим порядка 100 тыс. кв. м для 15 тыс. человек», — написал Хуснуллин у себя в Telegram.

Он также отметил, что в Донбассе до конца 2022 года планируется восстановить «порядка 1300 многоквартирных домов и порядка 14 200 ИЖС».

Ранее в Минстрое России заявили, что мастер-план развития Мариуполя разработан до 2025 года.

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