«Высокоточным оружием»: ВКС России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наёмников на острове Хортица

Пункты дислокации подразделений иностранных наёмников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады спецназначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье были поражены высокоточным оружием ВКС России, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, российские истребители сбили самолёт Су-24 и ударный вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины. Также уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Российские ВКС нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наёмников на острове Хортица и украинской бригады спецназначения «Барс» в районе Запорожья, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье», — заявил Конашенков в ходе брифинга.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости сообщил, что киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения в Запорожской области «немыслимое число наёмников». По его словам, известно о боевиках более чем из 30 стран. При этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» он указал, что наибольшее количество наёмников приходится на Польшу.

«Понятно, они не на «передке», то есть они только на самых важных и нужных участках линии боевого соприкосновения, линии фронта, но тем не менее их количество, по разным оценкам, доходит уже до 5 тыс. в Запорожской области», — цитирует его ТАСС.

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Сводка Минобороны

Также официальный представитель Минобороны рассказал об успехах российских военных в ходе спецоперации за последние сутки.

Так, на Купянском направлении были отражены попытки прорыва со стороны двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленных иностранными наёмниками, в направлении населённых пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Были уничтожены более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин.

«В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Загоруйковка Харьковской области российскими войсками уничтожены около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля», — добавил Конашенков.

На Краснолиманском направлении украинские военные не предпринимали активных наступательных действий, ограничившись разведкой переднего края обороны российских ВС. При этом на территории ЛНР уничтожено четыре украинские диверсионно-разведывательные группы, ликвидированы 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулемётами и один автомобиль.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

На Луганском направлении российские военные отбили атаки противника, уничтожив свыше 120 украинских боевиков, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Безуспешные попытки наступления предпринимались ВСУ и на Запорожском направлении, отметили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли около 100 солдат, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении киевский режим масштабных наступательных действий не предпринимал в результате значительных потерь. По уточнённым данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ превысили 30%.

При этом вблизи Новой Каменки Херсонской области в ходе сосредоточенных ударов артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника. Также были поражены пять колонн, живая сила, военная техника и артиллерия ВСУ на огневых позициях в районах населённых пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области.

«Потери ВСУ на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты. Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab, две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля», — добавил Конашенков.

На Андреевском направлении в ходе атак противника российские войска уничтожили до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Вдобавок при высокоточном ударе ВКС России уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более 200 ракет к американским РСЗО HIMARS, а также «Ураган». Он располагался в районе Березнеговатое Николаевской области.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили более 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевую бронированную машину, три орудия и семь автомобилей.

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Также оказались поражены пункты управления 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 9-го полка национальной гвардии Украины в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

В свою очередь, средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, сбили четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, пять снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха».

«Истребительной авиацией ВКС России сбиты самолёт Су-24 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Доброе Николаевской области и ударный украинский вертолёт Ми-24 в районе населённого пункта Миролюбовка Херсонской области», — сказал Конашенков.