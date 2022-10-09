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Стремоусов: наступление ВСУ в Херсонской области захлебнулось

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Наступление украинских войск в Херсонской области захлебнулось. ВСУ не имеют шансов продвинуться дальше.
Стремоусов: наступление ВСУ в Херсонской области захлебнулось
  • AP

Об этом сообщил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

«На Херсонском направлении без изменений. Вся там армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — заявил он в Telegram.

Ранее Стремоусов сообщил, что украинские военные стянули на Херсонское направление большое количество техники из стран НАТО.

Председатель движения «Мы вместе с Россией Владимир Рогов также сообщал, что украинское командование скопило большое количество иностранных наёмников на линии фронта в Запорожской области.

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