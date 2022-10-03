Освобождение оккупированных территорий и демилитаризация Украины: посол ЛНР назвал условие установления мира в Донбассе

Полное освобождение территории новых субъектов РФ и демилитаризация Украины — обязательное условие для установления мира в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Такое мнение высказал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. В то же время замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов указал, что союзные войска полностью контролируют ситуацию на Николаевском направлении, несмотря на попытки ВСУ прорвать оборону.

Демилитаризация Украины и полное освобождение новых российских регионов — обязательное условие для установления мира в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.

«Освобождение оккупированных территорий и демилитаризация противника — это обязательное условие установления мира и безопасности на территориях, вошедших в состав России. Запад объявил войну на уничтожение, поэтому, чтобы выжить, нужно победить», — сказал Мирошник.

По мнению дипломата, в ближайшее время необходимо провести полномасштабную военную кампанию для нанесения большого удара по киевскому режиму. После этого можно будет сконцентрировать усилия и полноценно осваивать новые территории, которые войдут в состав России.

«Сейчас наступил период, когда Россия сосредотачивается для нанесения ответного удара, освобождения и защиты уже своих территорий. И военные действия сейчас только активизируются. И нам необходимо выстоять, — подчеркнул дипломат. — Резкий перелом (на линии соприкосновения. — RT) не наступил и мгновенно не наступит».

Накануне Конституционный суд РФ признал соответствующими Конституции международные договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России, после чего российский президент Владимир Путин внёс в Госдуму проекты конституционных законов о принятии новых субъектов. Пакеты документов будут рассмотрены Госдумой 3 октября.

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Николаевское направление

Союзные войска полностью контролируют ситуацию на Николаевском направлении, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«На Николаевском направлении всё под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, украинские военные продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан, где были разбиты ударами ВКС России: «На данный момент ситуация полностью контролируемая».

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в Херсонской области ударами авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены командно-наблюдательный пункт батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ и пункт временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

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Подкрепление из Чечни

Из Чечни на Украину отправилось ещё одно подразделение бойцов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

«Мы отправили на Украину ещё одно подразделение обученных бойцов. Готовится к отправке в ближайшее время ещё одно боевое формирование», — написал он.

По его словам, тот факт, что украинские военные заняли несколько населённых пунктов в зоне проведения спецоперации, ещё не означает победы ВСУ.

«Все эти города и посёлки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов», — подчеркнул Кадыров.

«Не надо ничего бояться»

Гражданам России, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, не следует бояться чего-либо, а надо слушать тех, кто их обучает. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал командир танковой роты.

«Не надо ничего бояться, танк — хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы (мобилизованные. — RT) знали своё дело. Всё, чему учат вас, вам подсказывают, — слушайте, тренируйтесь», — сказал он.

Отмечается, что танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям ВСУ на Соледарском направлении, в частности, они создают так называемую танковую карусель, сменяя друг друга после расстрела боекомплекта.

«Мы здесь находимся для того, чтобы отразить нападение противника... Чтобы противник дальше границ Луганской области не продвинулся», — подчеркнул офицер Вооружённых сил РФ.