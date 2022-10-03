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Командир танковой роты посоветовал мобилизованным не бояться и слушаться наставников

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Мобилизованным россиянам не следует ничего бояться, а стоит слушаться тех, кто их обучает, заявил командир танковой роты.

«Не надо ничего бояться, танк — хорошая броня, и противник боится танков... Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы знали своё дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают — слушайте, тренируйтесь», — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства напомнил, что военнослужащие находятся на позициях для того, чтобы отразить нападение противника и помешать ему продвинуться дальше границ Луганской области.

В Минобороны России ранее заявили, что мобилизованные проходят подготовку в тыловых районах проведения специальной военной операции на Украине.

30 сентября в Донецкую Народную Республику прибыли первые призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие.

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