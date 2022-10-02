В Минобороны России заявили, что мобилизованные проходят подготовку в тыловых районах СВО

Подразделения, в состав которых входят мобилизованные военнослужащие и добровольцы, проходят подготовку на полигонах в тыловых районах проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

РИА Новости

«Подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими и добровольцами, проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в тыловых районах проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении в Telegram. Отмечается, что подразделения закрепляют практические навыки ведения боевых действий в условиях городской или промышленной застройки и пересечённой местности. 30 сентября в Донецкую Народную Республику прибыли первые призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие.