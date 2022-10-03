Кадыров сообщил об отправке очередного подразделения бойцов на Украину

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил об отправке на Украину ещё одного подразделения бойцов.

«Мы отправили на Украину ещё одно подразделение обученных бойцов. Готовится к отправке в ближайшее время ещё одно боевое формирование», — написал он в своём Telegram.

Глава Чечни отметил, что украинские военные заняли несколько населённых пунктов в зоне проведения спецоперации, однако это ещё не означает победы ВСУ.

«Все эти города и посёлки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов», — добавил Кадыров.

Ранее в Минобороны России сообщили об отводе союзных сил из Красного Лимана из-за угрозы окружения.

Накануне в Минобороны РФ отмечали, что украинская армия обстреливала жилые кварталы Энергодара и прилегающую к ЗАЭС территорию. Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.