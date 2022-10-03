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Кадыров сообщил об отправке очередного подразделения бойцов на Украину

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил об отправке на Украину ещё одного подразделения бойцов.

«Мы отправили на Украину ещё одно подразделение обученных бойцов. Готовится к отправке в ближайшее время ещё одно боевое формирование», — написал он в своём Telegram.

Глава Чечни отметил, что украинские военные заняли несколько населённых пунктов в зоне проведения спецоперации, однако это ещё не означает победы ВСУ.

«Все эти города и посёлки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов», — добавил Кадыров.

Ранее в Минобороны России сообщили об отводе союзных сил из Красного Лимана из-за угрозы окружения.

Накануне в Минобороны РФ отмечали, что украинская армия обстреливала жилые кварталы Энергодара и прилегающую к ЗАЭС территорию. Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

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