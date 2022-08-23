«В результате наступательных действий»: войска России, ДНР и ЛНР вышли к административной границе Николаевской области

Союзные силы в ходе наступления вышли к административной границе Николаевской области, одновременно с этим уничтожив подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России. Также успешно продвигается наступление на Донецком направлении, где почти завершено освобождение Марьинки и осуществляется окружение группировки ВСУ под Авдеевкой. Наряду с этим союзные силы продвинулись к Зайцеву, важному узлу обороны города Артёмовск. К тому же с трёх сторон блокирован населённый пункт Кодема.

Союзные силы успешно проводят наступление на Херсонском и Николаевском направлениях, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобождён населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наряду с этим вблизи Андреевки значительные потери понесли 35-я бригада морской пехоты и 46-я аэромобильная бригада ВСУ, противник был выбит из посёлка Благодатовка и близлежащих населённых пунктов. Также он заявил об успешном наступлении на Донецком направлении, где завершается освобождение Марьинки и продолжается окружение группировки ВСУ в районе Авдеевки.

«В районе населённого пункта Кодема блокирован с трёх сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ — 214-го батальона «Опфор». В районе Артёмовска союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населённому пункту Зайцево, который является важным узлом обороны города», — пояснил представитель оборонного ведомства.

Брифинг Министерства обороны РФ

В то же время были нанесены удары высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, в результате чего были уничтожены до 200 националистов и 18 единиц военной техники. Вдобавок, утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ, чьи военнослужащие оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 12 пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 164 районах, уничтожены семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, четыре хранилища топлива для военной техники, самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.

В рамках контрбатарейной борьбы российские войска подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», четыре взвода гаубиц Д-30 и две американские гаубицы М777.

Российские средства ПВО, в свою очередь, сбили самолёт Су-27 и шесть беспилотников воздушных сил Украины, а также перехватили 15 украинских реактивных снарядов системы залпового огня.

© Министерство обороны РФ

Предотвращение теракта в ДНР

23 августа сотрудники министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики предотвратили теракт, который должен был быть организован в день проведения референдума о вхождении ДНР в состав РФ, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Сообщается, что в ведомство обратился гражданин Украины Евгений Карпенко, которого украинские спецслужбы завербовали в Чехии, где он прошёл обучение по минному делу.

«Мы направили все имеющиеся сведения о подготовке Украиной террористического акта на территории ДНР и участия в этом Чешской Республики в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации с целью распространения этих материалов среди зарубежных государств, на площадках международных организаций и через другие каналы коммуникаций с мировой общественностью», — заявил первый заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Пересада.

Как указывал глава республики Денис Пушилин, дата референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к РФ будет определена после полного освобождения территории ДНР.