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Замминистра информации ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 12 натовских 155-мм снарядов

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Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил в беседе с RT, что Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку 12 натовских снарядов калибра 155 мм.
Замминистра информации ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 12 натовских 155-мм снарядов
  • РИА Новости

«Разлёт большой — начиная от набережной, заканчивая бульваром Пушкина, хотя этот тип боеприпаса точный», — рассказал он. 

Безсонов считает, что украинская сторона решила отметить День украинского флага, «в очередной раз принеся в жертву мирных жителей Донбасса».

«Ничего нового, это происходит с 2014 года, но к этому никак нельзя привыкнуть», — заявил замминистра.

Ранее стало известно, что число погибших в результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины увеличилось до трёх

Также стало известно, что одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS.

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