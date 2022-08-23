Замминистра информации ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 12 натовских 155-мм снарядов
- РИА Новости
«Разлёт большой — начиная от набережной, заканчивая бульваром Пушкина, хотя этот тип боеприпаса точный», — рассказал он.
Безсонов считает, что украинская сторона решила отметить День украинского флага, «в очередной раз принеся в жертву мирных жителей Донбасса».
«Ничего нового, это происходит с 2014 года, но к этому никак нельзя привыкнуть», — заявил замминистра.
Ранее стало известно, что число погибших в результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины увеличилось до трёх.
Также стало известно, что одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS.