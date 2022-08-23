Замминистра информации ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 12 натовских 155-мм снарядов

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил в беседе с RT, что Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку 12 натовских снарядов калибра 155 мм.

«Разлёт большой — начиная от набережной, заканчивая бульваром Пушкина, хотя этот тип боеприпаса точный», — рассказал он.

Безсонов считает, что украинская сторона решила отметить День украинского флага, «в очередной раз принеся в жертву мирных жителей Донбасса».

«Ничего нового, это происходит с 2014 года, но к этому никак нельзя привыкнуть», — заявил замминистра.

Ранее стало известно, что число погибших в результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины увеличилось до трёх.

Также стало известно, что одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS.