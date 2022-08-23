Число погибших в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ возросло до трёх
- РИА Новости
«В результате обстрела Ворошиловского района погиб 25-летний мужчина», — рассказал он.
До этого штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что «по улице Челюскинцев в своём автомобиле погиб мужчина 1971 года рождения», а «по проспекту Дзержинского погиб мужчина 2004 года рождения».
В результате обстрела артиллерии повреждения получила также гостиница Central и здание администрации главы ДНР. Сам глава ДНР Денис Пушилин не пострадал.