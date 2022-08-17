На железнодорожной станции Калининдорф: МО РФ сообщило об уничтожении большого количества резервистов ВСУ

Более трети мобилизованных в 10-ю горно-штурмовую бригаду ВСУ дезертировали, убыв в неизвестном направлении, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Марьинке свои позиции оставили более половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ. Наряду с этим в Херсонской области высокоточными ударами ВКС России ликвидированы более 40 националистов и десять единиц техники, а в районе Славянска — свыше 30 украинских солдат. Кроме того, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе очередного брифинга сообщил, что украинские вооружённые формирования несут значительные потери.

Так, высокоточными ударами ВКС России в Херсонской области уничтожены более 40 националистов и десять единиц специальной автомобильной техники. Также был поражён склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска, в результате чего подверглось уничтожению свыше 3 тыс. 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов.

«В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остаётся менее 50%. В районе Марьинки (ДНР) в связи с большими потерями и нехваткой боеприпасов больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий», — добавил Конашенков.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области, а также девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три склада топлива. Кроме того, поражено девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в Донецкой Народной Республике, 28-й мотопехотной бригады ВСУ вблизи Николаева.

Российские средства ПВО, в свою очередь, сбили четыре украинских беспилотника, перехватили баллистическую ракету «Точка-У» и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

МО РФ сообщило о дезертирстве в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ

ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску

Украинские военные выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по Первомайску, в результате чего погиб мужчина 1961 года рождения, ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребёнок 2018 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Луганской Народной Республики. Также произошло обрушение седьмого, восьмого и девятого этажей многоквартирного жилого дома.

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«По результатам проведения проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»), ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»)», — говорится в сообщении.

В Джанкойском районе на севере Крымского полуострова прекратилась детонация боеприпасов после диверсии в одной из воинских частей. Об этом сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.

«Да, всё спокойно», — цитирует её ТАСС.

16 августа в районе села Майского в Джанкойском районе Крыма на военном складе сдетонировали боеприпасы. Как отметили в Минобороны, причиной происшествия стала диверсия. Взрывы нанесли ущерб ряду гражданских объектов, в числе которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. В результате инцидента ранения получили два человека из числа гражданских.