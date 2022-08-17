Российские специалисты радиокомплекса ЗВО ретранслируют эфир радио «Жизнь»

Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа ретранслируют эфир радио «Жизнь» для украинских военных и населения освобождённых территорий Украины.

Как сообщило Минобороны России, мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышен в радиусе как минимум 15 км.

В эфире российские военные транслируют музыку, актуальные новости, а также детальные инструкции по выживанию. Вместе с этим в эфире транслируют и призывы к украинским военным: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно».

Как рассказал начальник комплекса Иван, ВСУ радиоточку глушат, выслеживают с беспилотников и пытаются уничтожить, поэтому связисты очень мобильны и не стоят на одном месте долго.

Ранее в Минобороны России заявили, что из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск на Харьковском и Запорожском направлениях происходит массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава.