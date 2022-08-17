военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Российские специалисты радиокомплекса ЗВО ретранслируют эфир радио «Жизнь»

Короткая ссылка
Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа ретранслируют эфир радио «Жизнь» для украинских военных и населения освобождённых территорий Украины.
Российские специалисты радиокомплекса ЗВО ретранслируют эфир радио «Жизнь»
  • РИА Новости

Как сообщило Минобороны России, мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышен в радиусе как минимум 15 км. 

В эфире российские военные транслируют музыку, актуальные новости, а также детальные инструкции по выживанию. Вместе с этим в эфире транслируют и призывы к украинским военным: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно».

Как рассказал начальник комплекса Иван, ВСУ радиоточку глушат, выслеживают с беспилотников и пытаются уничтожить, поэтому связисты очень мобильны и не стоят на одном месте долго.

Ранее в Минобороны России заявили, что из-за больших потерь в двух бригадах украинских войск на Харьковском и Запорожском направлениях происходит массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить