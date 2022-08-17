Сенатор Совфеда Морозов: в руководстве Украины проходит полная деградация всех ценностей

Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о планах украинского руководства уничтожить Крымский мост.

«Мы видим, что в руководстве Украины, особенно в офисе президента, включая и его в том числе, проходит полная деградация всех ценностей», — заявил сенатор.

По его словам, Крымский мост — «не просто «красная линия», а символ для всего российского народа, для населения Крыма».

«Это символ исторической справедливости», — подчеркнул Морозов.

Он добавил, что если будет нанесён удар по Крымскому мосту, то ответ будет незамедлительный, «чтобы остановить зарвавшихся политиканов».

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Крымский мост «должен быть уничтожен».

На Украине также заявляли, что Киев атакует Крымский мост при «первой возможности».

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что попытка атаковать Крымский мост приведёт к сокрушительному ответу.