«Несколько взрывов»: в Херсонской области заявили о ночной попытке обстрела со стороны Украины

Власти Херсонской области заявили о попытке ночного обстрела региона с украинской стороны. По данным местной администрации, сработала система ПВО. Сведения о пострадавших или возможных разрушениях не поступали. Тем временем в Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о новых обстрелах, в том числе с применением реактивной системы залпового огня HIMARS.

В Херсонской области заявили о попытке украинской стороны обстрелять регион в ночь на 26 июля.

«В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны», — сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.

Сведения о пострадавших или возможных разрушениях не поступали.

Обстрелы освобождённых территорий

За прошедшие сутки украинские силы обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 52 раза, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«На Донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм. На Ясиноватском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм. На Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм», — говорится в официальной сводке СЦКК.

Всего в ходе этих обстрелов противник выпустил 316 единиц различных боеприпасов.

В свою очередь, в Луганской Народной Республике заявили об обстреле из реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по н. п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (пять ракет)», — говорится в сообщении о ситуации в республике за предшествующие сутки.

Как заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, Киев ведёт обстрелы республики из HIMARS, чтобы помешать подготовке к референдуму. По его информации, украинская сторона за четыре дня обстреляла ЛНР семь раз, в шести случаях применялись РСЗО западного производства.

«Дорогостоящее западное вооружение используют, чтобы пугать население, не дать вести восстановительные работы, не дать спокойно готовиться к референдуму», — цитирует Мирошника РИА Новости.

По словам дипломата, Киев опасается референдума, поскольку речь идёт о фиксации демократического волеизъявления граждан.

«Это право на самоопределение, и это изменение статуса территории», — заключил Мирошник.

В ДНР тем временем допустили, что территория республики будет освобождена от украинских военных до конца августа. Об этом сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

«Моё убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», — сказал он в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Возвращение жителей Запорожской области

Жители Запорожской области возвращаются в свой регион, численность населения области растёт, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

«Из Европы через Россию возвращаются те, кто уехал в феврале и марте, понимая, что уже всё спокойно», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий приводил данные, согласно которым отток жителей из региона составил 15—25% населения.

По словам Рогова, создаваемые в регионе избирательные комиссии начинают формировать списки избирателей для проведения референдума.

Угроза для стран СНГ

Генпрокурор России Игорь Краснов назвал распространение наёмников и оружия с украинской территории угрозой для стран СНГ.

«В текущей ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них: участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наёмников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств», — цитирует Краснова РИА Новости.

По словам генпрокурора РФ, для устранения этих угроз странам СНГ и правоохранительным органам следует актуализировать схемы взаимодействия, чтобы повысить эффективность работы.